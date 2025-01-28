Климатолог Терешонок: зимы с каждым годом становятся теплее

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Зимы с каждым годом становятся теплее, заявил RT климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок.

По словам эксперта, из-за теплых зим снег будет периодически выпадать, но не каждый год. Почва уже не промерзает, поэтому сложности будут сохраняться и углубляться, считает он.

Проблемы, по мнению климатолога, из-за непромерзания возникнут для озимых зерновых культур. В связи с этим на "узле кущения (образования надземных побегов. – Прим. ред.) озимые из-за этого могут выпревать", пояснил Терешонок.

"Поэтому тут особо плюсов мы не ждем", – добавил собеседник издания.

Ранее Терешонок связал аномально теплый январь с подрывами "Северных потоков". По его словам, к таким последствия могли привести выбросы газа после диверсии. При этом он не исключил влияние климатического явления Эль-Ниньо, из-за чего январь стал самым жарким зимним месяцем в 2025 году.