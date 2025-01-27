Синоптик Вильфанд: оттепель покинет Москву в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 3 февраля, в Москву придет минусовая температура. С этого дня она будет сохраняться в городе и ночью, и днем, рассказал Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным, первое понижение температуры наступит ближе к выходным дням. Ночью она будет варьироваться от 0 до минус 3 градусов, а днем – от 0 до плюс 3 градусов.

Начиная с 3 февраля в ночное время столбики термометров будут показывать около минус 5 градусов. В дневные часы температура будет подниматься примерно до минус 2 градусов. При этом снег в столице так и не пойдет, подчеркнул синоптик.

Тем не менее температура воздуха до конца января будет превышать норму на 10–12 градусов.

"Последняя пятидневка января в Москве будет не просто теплой, а супертеплой, тепло будет так, как никогда еще не бывало за всю историю инструментальных метеонаблюдений", – подчеркнул Вильфанд.

Впервые среднемесячная температура января зафиксируется на положительной отметке, уточнил синоптик. До 2025 года самым теплым январем, который наступал в столице, считался тот, что был в 2020 году. В тот период среднемесячная температура установилась на уровне 0 градусов. В этом году средняя температура января вырастет примерно до 0,5–0,8 градуса.

Тем временем снежный покров растаял почти на всей территории столичного региона. Снега совсем не осталось в Подмосковье, на территории самой столицы его высота также составляет 0 сантиметров. Единственным местом в городе, где еще сохранился снежный покров, оказалось Тушино. Там высота снега достигает 3 сантиметров.

