Синоптик Шувалов: в феврале будет теплая погода с короткими волнами холода

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Теплая погода с короткими волнами холода ожидается в феврале. Такой прогноз озвучил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с Москвой 24.

По его словам, в первых числах февраля ожидается небольшое понижение температуры до минус 3–8 градусов, но затем столбик термометра вновь поднимется до плюсовых значений. Такие колебания будут происходить три-четыре раза в месяц, уточнил синоптик.

"Средняя продолжительность таких похолоданий – три дня. Когда начнется, тогда мы и скажем. Скорее всего, это будет 2–3 февраля", – добавил эксперт.

Несмотря на то что в конце января фиксируется аномалия в виде отклонения температуры воздуха от нормы на 6 градусов, в феврале таких явлений, по мнению Шувалова, не прогнозируется. Как утверждает синоптик, в следующем месяце столбик термометра будет лишь на 2–3 градуса выше нормы.

Аномальная для января температура в столице объясняется выносом теплого воздуха из атлантических широт, утверждают специалисты. По прогнозам экспертов, оттепель сохранится в регионе и в первые дни февраля. Температура днем будет колебаться около 0–4 градусов.

