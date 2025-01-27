Синоптик Вильфанд: январь 2025 года в Москве станет самым теплым в истории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Январь в Москве в этом году с вероятностью в 99% станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, впервые за всю историю наблюдений средняя температура за весь месяц будет положительной. Как утверждает синоптик, до этого момента подобное явление фиксировалось лишь в январе 2020 года. Тогда среднемесячная температура достигла 0 градусов.

"Еще лет 20 назад мало кто мог сказать, что январь будет выше нулевой отметки, но теперь уже нет сомнений, что эти случаи будут повторяться, все-таки такие экстремумы будут наблюдаться", – добавил Вильфанд.

Аномальная для января температура в столице объясняется выносом теплого воздуха из атлантических широт, утверждают специалисты. При этом, по прогнозам экспертов, оттепель сохранится в регионе и в первые дни февраля. Температура днем будет колебаться около 0–4 градусов, а ночью будет на уровне 0 градусов.

