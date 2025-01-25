Синоптик Вильфанд: оттепель в Москве сохранится в первые дни февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оттепель сохранится в столичном регионе в первые дни февраля, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура днем будет колебаться около 0–4 градусов, а ночью будет на уровне 0 градусов, уточнил он.

"Будут периоды, когда ожидается погода без осадков. Интенсивных осадков ждать точно не стоит, если они и будут, то в виде мороси, небольшого дождя", – передает ТАСС его слова.

Аномальная для января температура в Москве объясняется выносом теплого воздуха из атлантических широт, добавил синоптик.

Более 100 лет в столице не было такого тепла в конце января, как в этом году, отметил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. На следующей неделе столбики термометров могут подняться до 5 градусов.

Таким образом, январь 2025 года в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил Вильфанд. Пока самым жарким считается январь 2020 года, когда средняя месячная температура составила 0 градусов.

