Синоптик Цыганков: в феврале и марте в Москве похолодает до минус 15 градусов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Морозы вновь установятся в Москве в феврале и марте. В городе может похолодать до минус 15 градусов, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с Агентством "Москва".

По словам эксперта, на данный момент среднесуточная температура воздуха в столице далека от весенних показателей, а по-настоящему теплая погода придет в город только в апреле.

"Как только с севера потянет воздух, тут же шубу достанем. По многолетним данным, не было еще такого, что пришла оттепель в январе, а морозов после этого не было", – обратил внимание Цыганков.

Он также отметил, что в феврале в Москве прогнозируются снегопады, а март с точки зрения климата принято считать зимним месяцем.

При этом, по прогнозу главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, днем в понедельник и вторник, 27 и 28 января, в Москве может установиться температура, которая будет близка к рекордным значениям. Столбик термометра поднимется до 3 градусов. Таким образом, температура окажется на 7–8 градусов выше нормы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, рассказывал, что так называемая метеорологическая весна в Москве и центральной части России продлится до конца января.

