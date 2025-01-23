Роспотребнадзор предупредил о раннем пробуждении клещей

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Клещи могут активизироваться раньше обычного срока из-за теплой и бесснежной погоды. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве уточнили, что обычно сезон активности клещей начинается во многих российских регионах в апреле, когда столбик термометра достигает показателя выше нуля. Кроме того, для активизации членистоногих должны появиться первые проталины.

Однако Роспотребнадзор напомнил, что в малоснежную теплую зиму 2014 года, когда температура выше 0 фиксировалась уже с 12 февраля, сезон присасывания клещей начался не в апреле, а в середине марта.

"Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться", – уточнили в ведомстве.

В связи с этим Роспотребнадзор посоветовал соблюдать меры предосторожности на прогулках в парке или в лесу: использовать репелленты и носить закрытую одежду.

Недавно специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды опровергли информацию в соцсетях, что в Москве стали массово появляться клещи. Одному из пользователей Сети удалось снять сразу нескольких кровососущих насекомых со своего домашнего питомца.

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента Азамат Кунафин уточнил, что клещи активизируются при среднесуточной температуре в 5 градусов, которая пока не фиксировалась в столице. Он добавил, что обычно клещи пробуждаются после зимней спячки в конце марта или начале апреля, но особенно опасными они становятся в мае и июне.

