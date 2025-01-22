В столице опровергли информацию о пробуждении клещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды не подтвердили массовое появление клещей на территории Москвы. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента Азамат Кунафин.

"Клещи активизируются, как только среднесуточная температура воздуха достигает 5 градусов по Цельсию и выше – это биологический факт", – сказал он.

Таких температур в Москве не наблюдалось, а 22 января столбики термометров вовсе показывали отрицательную температуру, добавил Кунафин. Обычно клещи пробуждаются после зимней спячки в конце марта или начале апреля, но особенно опасными они становятся в мае и июне.

"Клещи любят теплую, умеренно дождливую погоду. Ни холод, ни жару эти опасные членистоногие не любят, поэтому вторая фаза активности кровососов начинается осенью", – напомнил специалист.

Ранее жители Подмосковья в соцсетях пожаловались на появление в регионе клещей. Утверждалось, что одному из пользователей Сети удалось снять сразу нескольких кровососущих насекомых со своего домашнего питомца.

Эксперты отмечают, что насекомые не могут поддерживать постоянную температуру тела, поэтому впадают в спячку. Нередко они могут зимовать в квартирах людей. Так поступают божьи коровки и златоглазки.

Некоторые насекомые не засыпают зимой, но живут достаточно близко к человеку – бабочки платяной и пищевой моли, жуки чернотелки и кожееды, а также муравьи, рыжие тараканы, постельные клопы. В квартирах россиян могут размножаться злаковые мухи и листовые комары, а через подвалы и вентиляцию в жилище могут попасть комары.

