Биолог Трофимова: зимой в квартирах могут завестись злаковые мухи и листовые комары

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Насекомые не могут поддерживать постоянную температуру тела, из-за чего впадают в диапаузу, то есть засыпают, при наступлении неблагоприятного температурного периода. Нередко они могут пережидать зиму и в квартирах людей, предупредила в беседе с "Газетой.ру" доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова.

При этом в зимнее время насекомые могут оставаться в различных стадиях развития. Однако взрослым особям необходимо обеспечить себе оптимальное место для зимовки, которым как раз зачастую и становится отапливаемое жилище человека. Так, например, божьи коровки и златоглазки находят в квартире укромные места и "засыпают" до весны, отметила эксперт.

При этом в особую группу выделяются так называемые синантропные виды насекомых, которые живут близко к человеку. Особенность этого типа заключается в том, что они не останавливают свою активность даже зимой, в связи с чем могут доставлять довольно серьезные неудобства.

"К этой группе относятся бабочки из семейства молей: платяная и пищевые, а также жуки чернотелки и кожееды. Способны проникать в наше жилище муравьи, которые могут портить мебель и продукты. Сверчки, которые питаются гниющими остатками, крошками. А знакомые всем рыжие тараканы и постельные клопы, попавшие в жилища, вообще их не покидают", – рассказала специалист.

Вместе с тем в течение холодных месяцев в квартирах размножаются злаковые мухи и листовые комары. Для жизни они, как правило, выбирают грунт растений. При этом такие насекомые практически не несут вреда человеку. Чащи всего они проникают в дома, уже находясь в земле. Также в подвалах многоэтажек постоянно остаются комары, имеющие возможность попасть в квартиры через лестничные пролеты и вентиляцию.

Не сталкиваться с нежелательными насекомыми в жилищах поможет поддержание санитарии и ликвидация возможных путей их проникновения, резюмировала биолог.

При этом эффективно бороться с появившимися в квартире мухами можно в том числе народными методами, рассказал ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Он также предупредил, что эти насекомые опасны, так как могут переносить на лапках различные споры бактерий и вирусные частицы.