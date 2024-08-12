Энтомолог Марьинский назвал действенный народный метод борьбы с мухами в квартире

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Эффективно бороться с мухами можно в том числе народными методами. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Он предупредил, что мухи опасны, так как могут переносить на лапках различные споры бактерий и вирусные частицы. По словам Марьинского, наиболее эффективный способ борьбы с ними – москитная сетка на окнах. Но если установить ее возможности нет, можно попробовать специальные клейкие ленты или протестировать народные методы.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Можно налить в какую-нибудь емкость сладковатую жидкость. Мухи будут туда садиться, чтобы полакомиться, и начнут тонуть. Способ тоже достаточно действенный.

"В XIX – начале XX века даже были специальные стеклянные сосуды – чуть-чуть изогнутые колбы-мухоловки, в которые предполагалось наливать что-то притягательное для насекомых", – заключил Марьинский.

Ранее энтомолог опроверг связь группы крови человека с частотой укусов комаров. По словам Марьинского, научных подтверждений этому на данный момент не существует. В целом же комаров привлекает тепло тела, выдыхаемый человеком углекислый газ и вещества, выделяемые вместе с потом, перечислил Марьинский.

