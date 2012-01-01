Энтомолог Хряпин заявил о риске пищевого расстройства при контакте с испанскими слизнями

Аномальная жара этим летом спровоцировала появление в Москве и области насекомых, которые обычно обитают на юге страны. Специалисты уверены, что в будущем популяция новых обитателей будет только расти из-за глобального потепления. Подробнее – в нашем материале.



Решили остаться

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

С начала лета в столичном регионе начали чаще замечать испанских слизней. В московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды пояснили, что эти моллюски считаются инвазивным для мегаполиса видом, который завезли около десяти лет назад.

Расселились по столице и уже стали постоянными "жителями" региона еще одни похожие представители фауны – оранжевые слизни. По словам специалистов, на территории области их замечают уже на протяжении семи лет.

Относительно новым видом для Москвы и Подмосковья считаются и осы-гиганты (по научному – сколия гигант). Впервые их заметили в 2018 году в Луховицах, но, несмотря на непривычный для них климат, насекомые решили задержаться в столице и теперь каждое лето напоминают о себе. Вместе с ними в области теперь встречаются и нетипичные для региона богомолы, которые, по словам экспертов, любят более теплый климат.

Кроме того, в Москве и Подмосковье появились южные виды ос и ядовитые пауки. Как рассказал Агентству "Москва" биолог-энтомолог Роман Хряпин, первые обитают в домах и строят там себе жилище из глины.

Это опасно?

Новые экзотические обитатели в основном безопасны для человека, уверяют эксперты. В частности, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал Москве 24, что осы-гиганты питаются в основном нектаром растений.



Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Они не атакуют человека самостоятельно, но, конечно, если схватить огромную осу и сжать в кулаке, она будет защищаться и может ужалить или укусить. Однако в ее яде не содержатся компоненты, которые вызывают серьезную боль. То есть это будет неприятно, но не так, как если бы укусил шершень.

Испанские слизни также не могут серьезно навредить человеку, однако после контакта с ними рекомендуется тщательно мыть руки во избежание расстройства пищеварения, заметил Роман Хряпин.

По словам специалиста, несмотря на то что моллюски попали в столицу случайно, они могут навсегда прижиться здесь, даже холодные зимы им не помешают. Эксперт отметил, что беспозвоночным важна общая продолжительность низких температур, а не показатели на термометре.

"Длинный теплый период года и относительно небольшая продолжительность холодов, пусть даже с сильными морозами, в большинстве случаев устраивают беспозвоночных. Длинная слабоморозная зима и короткое лето, напротив, влияют на них плохо", – объяснил энтомолог.

При этом доцент кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Людмила Емельянова вовсе предупредила, что в будущем численность южных насекомых и животных в регионе может вырасти. По ее словам, этому способствуют частые периоды экстремальной жары.



Людмила Емельянова доцент кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заслуженный преподаватель высшей школы Когда температура долго сохраняется экстремально высокой, то наступают благоприятные условия для существования видов южного происхождения. Усиливается их размножение и возрастает количество особей в потомстве.

Специалист заметила, что, помимо перечисленных представителей фауны. в регионе может стать больше жуков-оленей. Правда, когда летние температуры немного спадут, популяция этих видов начнет сокращаться, заключила она.