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05 августа, 08:30

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Энтомолог Хряпин заявил о риске пищевого расстройства при контакте с испанскими слизнями

Добро пожаловать? Какие экзотические насекомые поселились в Московском регионе

Аномальная жара этим летом спровоцировала появление в Москве и области насекомых, которые обычно обитают на юге страны. Специалисты уверены, что в будущем популяция новых обитателей будет только расти из-за глобального потепления. Подробнее – в нашем материале.

Решили остаться

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

С начала лета в столичном регионе начали чаще замечать испанских слизней. В московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды пояснили, что эти моллюски считаются инвазивным для мегаполиса видом, который завезли около десяти лет назад.

Расселились по столице и уже стали постоянными "жителями" региона еще одни похожие представители фауны – оранжевые слизни. По словам специалистов, на территории области их замечают уже на протяжении семи лет.

Относительно новым видом для Москвы и Подмосковья считаются и осы-гиганты (по научному – сколия гигант). Впервые их заметили в 2018 году в Луховицах, но, несмотря на непривычный для них климат, насекомые решили задержаться в столице и теперь каждое лето напоминают о себе. Вместе с ними в области теперь встречаются и нетипичные для региона богомолы, которые, по словам экспертов, любят более теплый климат.

Кроме того, в Москве и Подмосковье появились южные виды ос и ядовитые пауки. Как рассказал Агентству "Москва" биолог-энтомолог Роман Хряпин, первые обитают в домах и строят там себе жилище из глины.

Это опасно?

Фото: 123RF/zhangyuangeng

Новые экзотические обитатели в основном безопасны для человека, уверяют эксперты. В частности, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал Москве 24, что осы-гиганты питаются в основном нектаром растений.

Они не атакуют человека самостоятельно, но, конечно, если схватить огромную осу и сжать в кулаке, она будет защищаться и может ужалить или укусить. Однако в ее яде не содержатся компоненты, которые вызывают серьезную боль. То есть это будет неприятно, но не так, как если бы укусил шершень.
Вадим Марьинский
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ

Испанские слизни также не могут серьезно навредить человеку, однако после контакта с ними рекомендуется тщательно мыть руки во избежание расстройства пищеварения, заметил Роман Хряпин.

По словам специалиста, несмотря на то что моллюски попали в столицу случайно, они могут навсегда прижиться здесь, даже холодные зимы им не помешают. Эксперт отметил, что беспозвоночным важна общая продолжительность низких температур, а не показатели на термометре.

"Длинный теплый период года и относительно небольшая продолжительность холодов, пусть даже с сильными морозами, в большинстве случаев устраивают беспозвоночных. Длинная слабоморозная зима и короткое лето, напротив, влияют на них плохо", – объяснил энтомолог.

При этом доцент кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Людмила Емельянова вовсе предупредила, что в будущем численность южных насекомых и животных в регионе может вырасти. По ее словам, этому способствуют частые периоды экстремальной жары.

Когда температура долго сохраняется экстремально высокой, то наступают благоприятные условия для существования видов южного происхождения. Усиливается их размножение и возрастает количество особей в потомстве.
Людмила Емельянова
доцент кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заслуженный преподаватель высшей школы

Специалист заметила, что, помимо перечисленных представителей фауны. в регионе может стать больше жуков-оленей. Правда, когда летние температуры немного спадут, популяция этих видов начнет сокращаться, заключила она.

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