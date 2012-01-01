Энтомолог Хряпин заявил о риске пищевого расстройства при контакте с испанскими слизнями

Аномальная жара этим летом спровоцировала появление в Москве и области насекомых, которые обычно обитают на юге страны. Специалисты уверены, что в будущем популяция новых обитателей будет только расти из-за глобального потепления. Подробнее – в нашем материале.
Решили остаться
С начала лета в столичном регионе начали чаще замечать испанских слизней. В московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды пояснили, что эти моллюски считаются инвазивным для мегаполиса видом, который завезли около десяти лет назад.
Расселились по столице и уже стали постоянными "жителями" региона еще одни похожие представители фауны – оранжевые слизни. По словам специалистов, на территории области их замечают уже на протяжении семи лет.
Относительно новым видом для Москвы и Подмосковья считаются и осы-гиганты (по научному – сколия гигант). Впервые их заметили в 2018 году в Луховицах, но, несмотря на непривычный для них климат, насекомые решили задержаться в столице и теперь каждое лето напоминают о себе. Вместе с ними в области теперь встречаются и нетипичные для региона богомолы, которые, по словам экспертов, любят более теплый климат.
Кроме того, в Москве и Подмосковье появились южные виды ос и ядовитые пауки. Как рассказал Агентству "Москва" биолог-энтомолог Роман Хряпин, первые обитают в домах и строят там себе жилище из глины.
Это опасно?
Новые экзотические обитатели в основном безопасны для человека, уверяют эксперты. В частности, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал Москве 24, что осы-гиганты питаются в основном нектаром растений.
Испанские слизни также не могут серьезно навредить человеку, однако после контакта с ними рекомендуется тщательно мыть руки во избежание расстройства пищеварения, заметил Роман Хряпин.
По словам специалиста, несмотря на то что моллюски попали в столицу случайно, они могут навсегда прижиться здесь, даже холодные зимы им не помешают. Эксперт отметил, что беспозвоночным важна общая продолжительность низких температур, а не показатели на термометре.
"Длинный теплый период года и относительно небольшая продолжительность холодов, пусть даже с сильными морозами, в большинстве случаев устраивают беспозвоночных. Длинная слабоморозная зима и короткое лето, напротив, влияют на них плохо", – объяснил энтомолог.
При этом доцент кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Людмила Емельянова вовсе предупредила, что в будущем численность южных насекомых и животных в регионе может вырасти. По ее словам, этому способствуют частые периоды экстремальной жары.
Специалист заметила, что, помимо перечисленных представителей фауны. в регионе может стать больше жуков-оленей. Правда, когда летние температуры немного спадут, популяция этих видов начнет сокращаться, заключила она.