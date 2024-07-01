Энтомолог Марьинский: появившиеся в Подмосковье осы-гиганты не опасны

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Появление ос-гигантов в Подмосковье связано со смягчением климата, и людям не стоит их бояться, рассказал Москве 24 научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Ранее в министерстве экологии и природопользования Подмосковья сообщили, что в Московской области обитает один из самых крупных видов насекомых России – сколия-гигант. Впервые же огромную осу специалисты заметили в 2018 году в Луховицах.

По словам Марьинского, исходный ареал обитания больших ос – Северная часть Африки и регионы вокруг Средиземного моря. В России они уже давно встречаются на Кавказе, в Крыму и некоторых южных регионах Европейской части страны.

"В последние годы из-за смягчения климата и менее суровых зим ареал сколий-гигантов расширился. Насколько мне известно, где-то 6–7 лет назад их стали регистрировать сначала в самых южных частях Московской области, а теперь и фактически на всей территории. Пока они не слишком часто встречаются, но в дальнейшие годы их численность может увеличиваться", – указал эксперт.

Размер тела сколий-гигантов может достигать 3–4,5 сантиметра. Однако людям совершенно не стоит их опасаться, успокоил Марьинский: несмотря на внушительные размеры, они питаются исключительно нектаром растений.



Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Эти насекомые не атакуют человека самостоятельно, но, конечно, если схватить огромную осу и сжать в кулаке, она будет защищаться и может ужалить или укусить. Однако в ее яде не содержатся компоненты, которые вызывают серьезную боль. То есть это будет неприятно, но не так, как если бы укусил шершень.

При этом ждать полноценного нашествия сколий-гигантов точно не стоит из-за сложности их жизненного цикла, заключил эксперт.



Нашествие огромных ос зафиксировали в Подмосковье

Ранее россиянам рассказали, что на даче осы часто создают гнезда в сарае под потолком, в уличных туалетах и на чердаках зданий. Насекомые опасны тем, что могут неожиданно напасть на человека, если он случайно приблизится к гнезду. Чтобы избавиться от осиного домика, следует надеть плотную одежду, закрыть лицо сеткой и защитить руки толстыми резиновыми или кожаными перчатками. Далее необходимо подойти к осиному гнезду, аккуратно срезать его и сразу положить в заготовленный заранее пакет.