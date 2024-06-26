Энтомолог Марьинский: комаров привлекают те, кто активно потеют

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Научных доказательств того, что комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови, не существует. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Ранее в соцсетях завирусился пост, в котором пользователи обсуждают, какая у них группа крови и насколько часто их кусают комары. Судя по комментариям, наиболее привлекательными для насекомых якобы являются люди с первой группой, а представителей третьей комары, наоборот, облетают стороной.

Марьинский согласился, что разговоры об "интересе" комаров к определенной группе крови действительно популярны.

"Но на самом деле ни одно крупное исследование этого не подтверждает", – подчеркнул он.



Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Могут ли люди с разной группой по-разному пахнуть для комаров – допустить такое возможно. Но ни одно исследование этого так же пока не подтвердило.

По словам энтомолога, в целом комаров привлекает тепло тела, выдыхаемый человеком углекислый газ и целый набор веществ, которые выделяются вместе с потом.

"Если человек потеет сильнее, кровососущим насекомым его легче найти. То же самое, если он разгоряченный после пробежки. Поэтому кого-то кусают реже, кого-то чаще, но скорее это в первую очередь связано с тем, что человек активно потеет", – указал специалист.

Ранее россиянам рассказали, что комариные укусы иногда могут обернуться большими проблемами со здоровьем. В ряде случаев возможны такие последствия, как анафилактический шок и поражение нервной системы.