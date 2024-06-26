Инфекционист Степанова: прививка поможет защититься от клещей

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Специальные спреи, закрытая одежда и своевременная вакцинация помогут защититься от клещей и предотвратить заражение клещевым энцефалитом и конго-крымской лихорадкой. Об этом заявила врач-инфекционист и эксперт в вакцинации Екатерина Степанова, передает "Доктор 24".

Врач рассказала, что конго-крымская геморрагическая лихорадка передается клещами. Для нее свойственно повышение температуры и непроходящая сыпь. По ее словам, сыпь также не будет исчезать при растягивании кожи. Это означает, что произошло кровоизлияние и появится маленький синяк. Такие сыпи, предупредила Степанова, самые опасные и требуют немедленного вызова скорой помощи.

Также кровососущие паразиты переносят клещевой энцефалит. Заболевание опасно тем, что провоцирует воспаление головного мозга, указала инфекционист. При заражении у человека поднимается температура. Однако заболевание развивается постепенно, поэтому пострадавшего можно успеть отвезти в больницу и оказать помощь, сказала врач.

Она отметила, что против клещевого энцефалита нет лекарств и противовирусной терапии, но есть прививка. Ее можно делать даже в сезон клещей, так как в организме начнут вырабатываться антитела от вируса, подчеркнула Степанова.

На данный момент есть разные виды вакцин:

Клещ-Э-Вак предназначена для детей от 1 года до 16 лет. Для детей постарше есть вариант этой вакцины с другой дозировкой. Вакцина от клещевого энцефалита , которую выпускают в форме сухой суспензии. Ее назначают детям от 3 лет, а также взрослым. ЭнцеВир Нео в готовых ампулах. Используется для вакцинации детей от 3 лет. ФСМЕ-ИММУН применяют с годовалого возраста. Энцепур вводят детям с 1 года до 11 лет. Для людей старшего возраста эта вакцина выпускается с другой дозировкой и в виде ампул. ТикоВак разрешена пациентам от 16 лет.

Помимо прививки, защититься от клещей поможет одежда, продолжила инфекционист. Она рекомендовала одеваться на прогулку так, чтобы кожа не была доступна паразитам. При этом штаны должны быть заправлены в носки, уточнила она.

Также предотвратить заражение вирусом помогут специальные спреи от клещей. Эти средства нейтрализуют паразитов, поэтому они не могут ползти и кусаться, объяснила Степанова.

Если же клещ присосался, его можно вытащить клещедером. Они сейчас продаются почти в каждом магазине, указала врач. Для правильного извлечения паразита она посоветовала поднести клещедер к хоботку, а затем, спокойно, медленно покручивая инструмент в разные стороны, вытащить клеща.

Ранее в столичном Депздраве предупредили москвичей о сохраняющейся опасности клещей в жаркую погоду, несмотря на то что при температуре выше 20 градусов они становятся менее активными. Специалисты предупредили, что в ночное время, утром и вечером паразиты чувствуют себя нормально и готовы напасть. Также клещи любят влажность, поэтому после дождя их количество может увеличиваться, добавили в департаменте.

