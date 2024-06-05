Депздрав Москвы напомнил об опасности клещей в жару

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Столичный департамент здравоохранения предупредил горожан о сохраняющейся опасности клещей в жаркую погоду, несмотря на то что при температуре выше 20 градусов они становятся менее активными.

"В ночное время, а также утром и вечером они чувствуют себя прекрасно и готовы напасть", – говорится в телеграм-канале Депздрава.

В департаменте добавили, что клещи также любят влажность, поэтому после дождя их число может увеличиваться.

Ранее заведующий инфекционным отделением № 2 Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Георгий Сапронов заявил, что укус клеща может привести к поражению органов тела, так как при присасывании клещ выделяет бактерии боррелии в кровь человека и инфицирует его, из-за чего возникает боррелиоз, или болезнь Лайма.

По словам врача, симптомы боррелиоза проявляются на коже кольцевидными пятнами через одну-две недели, часто – в месте присасывания. Если клещ укусил в труднодоступном месте и человек его не заметил, то возбудитель инфекции распространится по всему телу. После этого покраснения могут появиться в любых местах. На последних стадиях поражаются суставы, сердце, а затем глаза и остальные органы.