Более 103 тыс россиян обратились за медпомощью после укусов клещей с начала сезона

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В России с начала сезона более 103 тысяч человек обратились к врачам за помощью после укусов клещей, сообщает телеграм-канал Роспотребнадзора.

В ведомстве также уточнили, что к настоящему моменту в России прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 2,7 миллиона граждан. При этом в планы службы входит вакцинация более 3,81 миллиона человек.

Также специалисты рассказали, что наибольшее число пострадавших от укусов насекомых россиян было зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Тюменской, Костромской, Иркутской областях и в Красноярском крае.

Сотрудники ведомства обратили внимание, что в стране продолжаются акарицидные обработки. На данный момент они были завершены почти на 81,5 тысячи гектаров. Профилактические мероприятия проводятся и на территории детских оздоровительных учреждений. Там специалисты успели обработать 11,4 тысячи гектаров.

Ранее эколог Алексей Костарной рассказал, что в ряде регионов России встречаются клещи, которые являются переносчиками опасных болезней. По его словам, граждане страны рискуют заразиться от насекомых вирусным энцефалитом, клещевым риккетсиозом и болезнью Лайма.

