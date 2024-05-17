Эколог Костарной рассказал, в каких регионах встречаются самые опасные клещи

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В некоторых регионах России встречаются клещи, которые являются переносчиками опасных болезней, рассказал заведующий лабораторией экологии риккетсий НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Алексей Костарной.

По его словам, насекомые, от которых можно заразиться вирусным энцефалитом, встречаются в Калининградской и Ленинградской областях. Также риск заражения этой болезнью после укуса существует в Карелии и регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. В зоне риска оказались Забайкалье, Алтай, а также Поволжье, Тыва и регионы Дальнего Востока, пишет сайт "Аргументы и факты".

Эколог отметил, что в России есть также насекомые – переносчики клещевого риккетсиоза. По его данным, они часто встречаются в Астраханской, Иркутской и Красноярской областях. Заразиться после укуса клеща также рискуют жители Хакасии и Тывы. Кроме того, пострадать от такого насекомого можно в Алтайском, Приморском и Хабаровском крае.

Специалист предупредил, что население Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Вологодской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой, Самарской и Калужской областей может оказаться заражено болезнью Лайма (боррелиозом), если их укусит клещ.

"Опасных клещей можно встретить практически на всей территории России, за исключением Воркуты, Мурманска, Якутии, Ямало-Ненецкого округа, Норильска, территорий, расположенных в Заполярье", – подвел итог эксперт.

Ранее иммунолог Андрей Продеус рассказал, что клещи выбирают своих жертв спонтанно. В связи с этим, по его словам, выделить какую-либо группу риска непросто. Он также уточнил, что к настоящему времени науке не удалось установить связь между группой крови или половой принадлежностью и вероятностью стать жертвой укуса клеща.