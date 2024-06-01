В ООН подтвердили приверженность обеспечению экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ

Фото: depositphotos/gary718

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подтвердили важность обеспечения экспорта российской сельскохозяйственной продукции, сообщается в телеграм-канале постпредства РФ при ООН в Женеве.

Отмечается, что стороны подтвердили, что привержены обеспечению выполнения соответствующего Меморандума Россия – ООН, принимая во внимание ключевую долю Москвы в мировом экспорте зерна и удобрений.

Как подчеркивает российская сторона, незаконные односторонние санкции продолжают блокировать поставки отечественной продукции, что негативно сказывается на потребителях из Африки, Азии и Латинской Америки, приводя к увеличению соответствующих рисков и угроз.

В декабре 2023 года сообщалось, что Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз впервые с марта 2022 года. ЕС за этот год увеличил закупки зерна из России в десять раз, до 180 тысяч тонн. Это позволило РФ занять четвертую строчку среди крупнейших экспортеров зерна в объединение.

Следом за РФ идут Бразилия, Турция и Канада. При этом главным направлением импорта для ЕС стала Украина, поставки откуда за месяц увеличились на 1%, а за год снизились на четверть.

Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля прошлого года. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.