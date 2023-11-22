Путин сообщил об отправке кораблей с бесплатным зерном в Африку

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Первые корабли с бесплатным российским зерном направились в Африку. Об этом в ходе онлайн-саммита G20 заявил Владимир Путин.

Как он отметил, РФ выполняет свои обязательства в области экспорта продовольствия.

"Россия остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия", – уточнил президент.

По словам Путина, Москва продолжит вносить свой вклад в развитие экономики, сохранение климата и биоразнообразие планеты.

6 октября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что РФ начнет поставлять зерно в Африку на безвозмездной основе до конца осени.

В начале августа Владимир Путин и лидеры семи африканских государств выступили за снятие препятствий для экспорта зерна и удобрений из РФ для возобновления черноморской инициативы и призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

В конце июля Путин заявил, что Россия готова в следующие четыре месяца бесплатно направить Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна. Также он напомнил, что в 2022 году страна поставила в страны Африки 11,5 миллиона тонн зерновых культур, а в первые шесть месяцев 2023 года – почти 10 миллионов тонн.

Путин заявил, что РФ готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне