Безвозмездные поставки российского зерна в Африку начнутся до конца осени – Минсельхоз РФ

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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев рассказал, что РФ начнет поставлять зерно в Африку на безвозмездной основе до конца осени.

"Мы сейчас доделываем все документы. Я думаю, что в течение месяца-полтора уже поедут суда", – цитирует его ТАСС.

В начале августа Владимир Путин и лидеры семи африканских государств выступили за снятие препятствий для экспорта зерна и удобрений из РФ для возобновления черноморской инициативы и призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

В конце июля Путин заявил, что Россия готова в следующие четыре месяца бесплатно направить Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна. Также он напомнил, что в 2022 году страна поставила в страны Африки 11,5 миллиона тонн зерновых культур, а в первые шесть месяцев 2023 года – почти 10 миллионов тонн.



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