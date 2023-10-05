Мишустин заявил, что урожая зерновых культур в России хватит на внутренний и внешний рынок

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Урожай зерновых культур в стране в этом году достигнет 130 миллионов тонн. Этого будет достаточно как для внутреннего рынка, так и для внешних партнеров России. Об этом заявил Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Золотая осень – 2023".

"Рекордного урожая зерновых, как в прошлом году, не ожидаем. Но результат все равно весомый", – добавил он.

Также глава кабмина отметил, что в России наблюдается динамика по росту объемов производства картофеля, фруктов и овощей, особенно в теплицах. Поэтому у граждан РФ будет много качественных продуктов питания.

"Наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный, предсказуемый партнер. Мы искренне гордимся достижениями российского агропрома. Такие результаты – заслуга людей, работающих в этой сфере", – подчеркнул Мишустин.

XXV Российская агропромышленная выставка "Золотая осень–2023", организованная в честь празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проходит с 4 по 7 октября в Москве. Главной темой обсуждения стало развитие аграрной науки и образования.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит доминировать на мировом рынке зерна, даже невзирая на проблемы с судоходством в Черном море. Согласно данным издания La Figaro, у РФ имеются отличные перспективы на рынке в случае, если исключительно высокие урожаи пшеницы будут получены второй год подряд.

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