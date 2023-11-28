В правительстве рассматривают запрет на вывоз зерновых из РФ

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В кабмине допускают введение запрета на вывоз зерновых из России, если их количество достигнет критической отметки в 10 миллионов тонн. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

Согласно сведениям Минсельхоза РФ, вышеупомянутого критически низкого уровня остатков зерновых хватит примерно на полтора месяца. Он рассчитан исходя из годового потребления в России – 80–85 миллионов тонн зерновых.

По итогам обсуждений рабочая группа признала целесообразным проведение Минсельхозом ежемесячного мониторинга зерновых остатков. При этом в случае выявления критически низкого уровня ведомству рекомендовано подготовить и направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложение о временном запрете на вывоз зерновых культур из России.

При получении подобной информации от Минсельхоза министерства должны рассмотреть данное предложение в недельный срок. В Минпромторге подтвердили газете проведение заседания рабочей группы по теме мониторинга и установления запрета экспорта зерновых.

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