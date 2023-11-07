В России начали внедрять новую сельскохозяйственную культуру

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Ученые Институт цитологии и генетики Сибирского отделения (ИЦиГ СО) РАН внедряют в сельское хозяйство России экзотическую культуру мискантус. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает РИА Новости.

В данный момент в стране формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу.

Согласно данным института, с одного гектара плантаций этого растения получается в среднем до четырех тонн целлюлозы, при этом технологический процесс проще и дешевле, чем получение целлюлозы из древесины. Уже сейчас для производства и переработки культуры запущен и работает опытный завод в Московской области, определена площадка в Новосибирской области и достигнута договоренность о создании завода в Калининградской области.

Эти травянистые растения в дикой природе встречаются в Австралии, Азии и Африке, однако в 2012 году Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вывел, запатентовал и зарегистрировал первый в России культурный сорт мискантуса "сорановский". Данный сорт способен комфортно чувствовать себя и в российском климате и давать урожай каждый год.

Опытная производственная линия по выработке целлюлозы из этого растения была запущена в Московской области в 2020 году, сейчас из этой целлюлозы производят биоразлагаемую посуду, а также отрабатывают технологии производства биоразлагаемых упаковочных материалов и целлюлозного волокна для текстильной промышленности.

Специалисты ИЦиГ СО РАН заявляют, что уже сегодня можно говорить о внедрении в сельское хозяйство России новой культуры.

Ранее стало известно, что урожай зерновых культур в стране в этом году достигнет 130 миллионов тонн. Этого будет достаточно как для внутреннего рынка, так и для внешних партнеров России.