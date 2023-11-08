Генсек ООН заявил о сложности восстановления зерновой сделки

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Возобновление черноморской инициативы представляет собой сложную, но вполне выполнимую задачу, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщает Reuters.

"Это будет сложно. Мы продолжаем предпринимать усилия", – отметил он.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что перспективы возобновления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов с учетом текущей позиции стран Запада отсутствуют. Как он подчеркнул, по вопросу зерновой сделки никаких шагов не предпринимается.

Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля этого года. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В конце сентября турецкое правительство выразило обеспокоенность отсутствием прогресса в вопросе возобновления зерновой сделки. Отмечалось, что Анкара продолжит усилия по возобновлению черноморской инициативы.

В октябре Владимир Путин на встрече с премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром заявил, что Россия готова выполнять все свои обязательства по экспорту зерновых за рубеж. Президент России добавил, что для поставок есть все основания и предпосылки.

Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки