В МИД РФ заявили об отсутствии перспектив по восстановлению зерновой сделки

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Перспективы возобновления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов с учетом текущей позиции стран Запада отсутствуют. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

Как он утверждает, по вопросу зерновой сделки никаких шагов не предпринимается.

"Не делается ровно ничего", – отметил Грушко.

Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля текущего года. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В конце сентября турецкое правительство выразило обеспокоенность отсутствием прогресса в вопросе возобновления зерновой сделки. Отмечалось, что Анкара продолжит усилия по возобновлению черноморской инициативы.

В октябре Владимир Путин на встрече с премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром заявил, что Россия готова выполнять все свои обязательства по экспорту зерновых за рубеж. Президент России добавил, что для поставок есть все основания и предпосылки.

При этом у Украины появилась альтернатива зерновой сделке – наземные маршруты "коридоры солидарности", которые были запущены еще в марте 2022 года. По ним Киев вывез в страны Евросоюза уже 51,5 миллиона тонн зерна, отметил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука.

Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки