В МИД РФ заявили о появлении альтернативного маршрута вывоза зерна с Украины

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Министерство иностранных дел России заявило, что у Украины появилось каботажное плавание (судоходство между портами одного государства) в пределах территориальных вод страны в Черном море как альтернатива зерновой сделки. Об этом сказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с ТАСС.

"В распоряжении украинских властей всегда были альтернативы морскому гуманитарному коридору, который функционировал в рамках черноморской инициативы", – уточнил он, комментируя публикации в западной прессе о появлении нового маршрута для вывоза зерна, который стал длиннее предыдущего.

По его данным, одна из таких альтернатив – наземные маршруты "коридоры солидарности", которые были запущены еще в марте 2022 года. По ним Киев вывез в страны Евросоюза уже 51,5 миллиона тонн зерна, напомнил Полищук.

При этом ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что альтернативы прекратившейся черноморской сделке быть не может. Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля 2023 года.

Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. В конце сентября турецкое правительство выразило обеспокоенность отсутствием прогресса в вопросе возобновления зерновой сделки.

В октябре Владимир Путин на встрече с премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром заявил, что Россия готова выполнять все свои обязательства по экспорту зерновых за рубеж. Президент России добавил, что для поставок есть все основания и предпосылки.

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