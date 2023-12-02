02 декабря, 11:51Экономика
РФ вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС впервые с марта 2022 года
Фото: ТАСС/Иван Высочинский
Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз впервые с марта 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Уточняется, что ЕС за этот год увеличил закупки зерна из России в десять раз, до 180 тысяч тонн. Это позволило РФ занять четвертую строчку среди крупнейших экспортеров зерна в объединение.
В сообщении добавили, что следом за РФ идут Бразилия, Турция и Канада. При этом главным направлением импорта для ЕС стала Украина. Поставки откуда за месяц увеличились на 1%, а за год снизились на четверть.
Между тем замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал, что перспективы возобновления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов с учетом текущей позиции стран Запада отсутствуют.
Действие зерновой сделки прекратилось в середине июля текущего года. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.
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