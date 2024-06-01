Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Пересдача одного из предметов ЕГЭ не снизит рейтинг абитуриента, заверили в министерстве образования и науки России.

"Результаты будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ. Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма баллов", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Минобрнауки также обещает, что результаты оперативно поступят в приемные комиссии. Документы в вузы в этом году будут приниматься с 20 июня по 25 июля.

Ранее столичные выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен состоялся 28 мая и проводился в 361 пункте на базе образовательных учреждений. Аттестацию проходили 69 тысяч человек, 67 из которых заканчивают школу в этом году. Результаты по этому предмету станут известны до 14 июня.

31 мая в штатном режиме прошел единый государственный экзамен по математике. В Москве ЕГЭ написали более 64 тысяч учеников.

