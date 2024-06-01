Пашинян поблагодарил Путина за поручение РЖД восстановить железную дорогу в Армении

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе телефонной беседы поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Об этом сообщает армянский кабмин.

Пашинян поблагодарил российского лидера за поздравления, а также за данное РЖД поручение как можно скорее восстановить железную дорогу в Лорийской области Армении, разрушенную после наводнения 25–26 мая наводнения.

На сайте правительства Армении также разместили текст послания Путина. В нем говорится, что российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения.

Позже в Кремле подтвердили, что президент по телефону поздравил Пашиняна с днем рождения и направил ему также поздравительную телеграмму. В ходе разговора были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Также армянского премьера от имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравил Михаил Мишустин. Он отметил развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Арменией.

Накануне компания "Российские железные дороги" приступила к восстановлению путей в Армении после наводнения. Специалистам предстоит восстановить внутренние железные дороги и единственную международную ветку между Арменией и Грузией. Средства на восстановление выделяются из бюджета РФ.

Наводнение в Армении произошло в ночь на 26 мая. Из-за сильных ливней река Дебед затопила межгосударственную трассу М-6 в сторону границы с Грузией. В зону затопления попал ряд населенных пунктов, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.

О готовности помочь стране с ликвидацией последствий наводнения заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что командованию 102-й российской Военной базы были отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники.

