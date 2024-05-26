Посольство РФ контактирует с МИД Армении по оказанию помощи после наводнения

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Посольство РФ в Ереване и Генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей по оказанию дополнительной помощи после наводнения и установлению среди пострадавших россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, поступают сведения о жертвах, пропавших без вести и серьезном материальном ущербе. В зону затопления попал ряд населенных пунктов, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Также было нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение с пострадавшими районами.

"Искренне сопереживаем братскому армянскому народу в связи с постигшим республику стихийным бедствием, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – цитирует дипломата сайт ведомства.

Захарова уточнила, что Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) передал Спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, используемые при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах. В Лорийской и Тавушской областях к работам привлекли 50 единиц оборудования.

Ранее воды реки Дебед в Лорийской области Армении вышли из берегов. Из-за сильных ливней река затопила межгосударственную трассу М-6 в сторону границы с Грузией, в результате чего дорогу перекрыли для движения в оба направления. Около 70 жителей села Дзорагет эвакуировали в безопасное место. Также, как сообщили в МВД, на участке от села Шнох до Техута в реку упал автомобиль. По предварительным данным, водитель погиб.

