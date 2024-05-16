16 мая, 06:04Регионы
Главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область для контроля работ по борьбе с паводком
Фото: МЧС России
Глава МЧС РФ Александр Куренков и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область для контроля работ по сдерживанию паводка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Куренков и Файзуллин провели рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе и заслушали доклад о ходе работ по укреплению дамб", – указано в сообщении.
Министры прибыли в Тюменскую область чтобы проконтролировать проведение работ по сдерживанию и ликвидации паводка, а также оказания помощи пострадавшему населению. Данная поездка стала для них первой после назначения на должности.
Ранее Владимир Путин призвал не допустить спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне паводков в РФ. Президент РФ попросил федеральные, региональные и местные власти продолжать поддерживать пострадавших и реагировать на каждую жалобу и обращение.
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