Главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область для контроля работ по борьбе с паводком

Фото: МЧС России

Глава МЧС РФ Александр Куренков и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область для контроля работ по сдерживанию паводка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Куренков и Файзуллин провели рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе и заслушали доклад о ходе работ по укреплению дамб", – указано в сообщении.

Министры прибыли в Тюменскую область чтобы проконтролировать проведение работ по сдерживанию и ликвидации паводка, а также оказания помощи пострадавшему населению. Данная поездка стала для них первой после назначения на должности.

Ранее Владимир Путин призвал не допустить спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне паводков в РФ. Президент РФ попросил федеральные, региональные и местные власти продолжать поддерживать пострадавших и реагировать на каждую жалобу и обращение.