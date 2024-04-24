Путин указал на низкий процент обработанных заявлений от пострадавших от паводков

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В Оренбургской области число выданных компенсаций расходится с количеством заявлений от пострадавших, заявил Владимир Путин и потребовал разобраться с проблемой.

"В Оренбургской области принято более 400 тысяч заявлений пострадавших граждан на оказание финансовой помощи, а выдано 46 тысяч. Это чуть более 10%. И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Чего так мало-то?" – сказал он.

В свою очередь, глава региона Денис Паслер заявил, что это обусловлено тем, что заявки на помощь могут подать все жители городов, где объявили ЧС, однако компенсации направляют только тем, кто живет на подтопленных участках.

"Тогда не понятно, зачем вы принимаете эти заявления", – ответил российский лидер.

По словам главы государства, необходимо отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация, а выплату следует производить за любое утраченное имущество. Путин указал, что к выплатам пострадавшим надо подходить неформально, поскольку формализм не имеет ничего общего с мерами по поддержке людей от государства. Кроме того, президент призвал не лишать дополнительных выплат граждан, у которых была страховка.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что общий ущерб от паводка в регионе, по предварительной оценке, может составить от 4 до 9 миллиардов рублей. По его словам, анализ был выполнен региональными властями совместно с Минстроем РФ. Названная сумма включает не только ущерб, но и обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев.

