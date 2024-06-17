Bild: певца Рода Стюарта освистали за портрет Зеленского на концерте в Германии

Фото: youtube.com/Musical Geheimtipp

Британского певца Рода Стюарта освистали на концерте в немецком Лейпциге за портрет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Bild.

По его данным, во время выступления музыкант надел синий пиджак и желтую рубашку. Он также транслировал видео, снятые на Украине, а после показал флаг страны и портрет Зеленского. Последнее не понравилось многим зрителям, часть из них попыталась освистать певца.

В издании уточнили, что на следующем концерте, в Берлине, Стюарт повторил то же выступление. Посетители его поддержали.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить музыкальную группу "Каста" на предмет дискредитации ВС РФ.

По словам Бородина, члены коллектива публично критиковали СВО и российские власти, а также выступали в поддержку лиц, чья деятельность признана экстремистской.