Глава ФПБК Бородин попросил проверить группу "Каста" на дискредитацию ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Группа Каста"

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить музыкальную группу "Каста" на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма.

В документе Бородин указал, что члены коллектива публично критиковали спецоперацию на Украине и российские власти, а также выступали в поддержку лиц, чья деятельность признана экстремистской. По его словам, в 2022 году "Каста" попала в список нежелательных в России групп, после чего ее участники покинули страну и сейчас проживают в Европе, где продолжают вести творческую деятельность.

Глава ФПБК напомнил, что на одном из концертов в Лондоне солист "Касты" в перерывах между песнями "выступил со словами поддержки Украины".

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС России. Отмечается, что она выложила в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) пост, содержание которого выражало негативное отношение к СВО. Как рассказал адвокат Ивлеевой Калой Ахильгов, блогер не признала свою вину.