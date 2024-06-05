Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 10:38

Политика

Следствие потребовало арестовать журналиста Колезева по обвинению в фейках

Фото: youtube.com/Kolezev (Дмитрий Колезев признан иноагентом в РФ)

Следствие потребовало заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ) по обвинению в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По статье о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Колезева объявили в уголовный розыск. При этом тогда не уточнялось, по какой конкретной статье ищут журналиста. По информации открытых источников, он покинул территорию России.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика