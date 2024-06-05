Следствие потребовало арестовать журналиста Колезева по обвинению в фейках

Фото: youtube.com/Kolezev (Дмитрий Колезев признан иноагентом в РФ)

Следствие потребовало заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ) по обвинению в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По статье о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Колезева объявили в уголовный розыск. При этом тогда не уточнялось, по какой конкретной статье ищут журналиста. По информации открытых источников, он покинул территорию России.

