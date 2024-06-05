Суд оштрафовал гражданина Ирана за дискредитацию ВС РФ

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Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана Хоссии Хидари на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом РИА Новости заявили в судебной инстанции.

Согласно данным суда, мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации"). В Тверском суде уточнили, что Хидари, находясь в общественном месте, был одет в футболку с изображением украинского герба на рукавах и украинского флага спереди.

Ранее этот же суд оштрафовал москвича за волосы, покрашенные в цвета флага Украины. Как указано в постановлении суда, мужчина был в общественном месте и демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос. Тем самым он якобы привлек внимание людей и прессы.