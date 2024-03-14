Суд в Москве оштрафовал женщину за вышитую незабудку в цветах флага Украины

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Симоновский суд Москвы оштрафовал жительницу столицы за прикрепленный к лямке рюкзака вышитый цветок незабудки, который был в цветах флага Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Согласно тексту определения суда, это является средством наглядной агитации, которое женщина демонстрировала, в частности, пассажирам вагона поезда на станции метро "Шаболовская". Таким образом она выражала свое негативное отношение к проведению спецоперации на Украине, сообщили в суде.

Против жительницы Москвы составили протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России.

В протоколе об административном правонарушении отмечалось, что данная незабудка является аналогичным по содержанию с имеющейся в интернете "общедоступной негативной информацией" по отношению к СВО.

Сама женщина своей вины не признала. Она рассказала, что цветок для нее сделал ребенок, а его ношение не является агитацией против чего-либо.

Тем не менее суд назначил ей административный штраф, однако точная сумма наказания пока не уточняется. Санкция статьи подразумевает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Агентство привело фрагмент из Большой российской энциклопедии, согласно которому цветки незабудки, как правило, имеют голубой или синий цвет с желтым глазком. Реже встречаются белые, розоватые или красные цветки.

Ранее мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить недостоверные данные о потерях российской армии, понесенных в ходе специально военной операции (СВО) на Украине.

До этого Гагаринский суд Москвы решил заочно арестовать политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Мужчину арестовали на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России.