Суд досрочно выпустил криминального авторитета Шакро Молодого из тюрьмы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Усть-Лабинский суд Краснодарского края условно-досрочно освободил криминального авторитета Захария Калашова, который известен как Шакро Молодой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Там уточнили, что суд удовлетворил ходатайство Калашова. Само слушание состоялось в закрытом формате, добавили в пресс-службе, указав, что решение принято по медицинским показаниям. Мужчина был осужден за вымогательство.

Калашова задержали вместе с еще десятком человек в 2005 году спецслужбы Испании в рамках операции "Оса", однако на тот момент он смог скрыться. Повторно его задержали в 2006-м в ОАЭ и экстрадировали в Испанию.

Спустя 4 года суд в Мадриде приговорил мужчину к 7,5 года тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до 9 лет колонии. Уже в 2014-м Шакро Молодой вернулся в Россию, где через четыре года получил 10 лет тюрьмы по делу о вымогательстве.



Выдачу Калашова требовала не только российская сторона, но и Грузия. Там суд в 2006 году заочно приговорил уроженца Тбилиси к 18 годам колонии за убийство.

В 2019 году Тагилостроевский районный суд освободил экс-замруководителя управления СК по Москве Дениса Никандрова, который был осужден за взятку. Мосгорсуд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы 16 августа 2018 года.

Никандрова арестовали в 2016-м вместе с главой управления собственной безопасности СК Михаилом Максименко и его подчиненным Александром Ламоновым. По данным суда, они получили от Шакро Молодого взятку за покровительство. Максименко в 2023 году нашли мертвым в колонии.

"Московский патруль": обвинение запросило 16 лет колонии для генерала Дрыманова