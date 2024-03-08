Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление ложных данных о потерях ВС РФ

Фото: depositphotos/ichayada69@gmail.com

Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить недостоверные данные о потерях российской армии, понесенных в ходе специально военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение о штрафе было принято еще в декабре 2023 года, однако его причина до настоящего времени оставалась неизвестной. Суд признал "Телеграм мессенджер инк." (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ.

Статья предусматривает ответственность за нарушение закона о самоконтроле – отказа мессенджера удалить контент, ранее признанный запрещенным к распространению в России.

Ранее Роскомнадзор выявил в публикациях в телеграм-каналах информацию о российских военных, якобы убитых на территории Украины о время спецоперации. Это подтверждается снимками экрана, сделанными от 08.09.2023 и 11.09.2023. Представители Telegram на заседание по делу не явились, хотя и были уведомлены о месте и времени его проведения через семь различных официальных электронных адресов.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал видеосервис TikTok за нарушение закона о самоконтроле. Компанию признали виновной в неисполнении владельцем соцсети обязанности по осуществлению ее мониторинга, а также принятию мер по ограничению доступа к информации (часть 2 статьи 13.50 КоАП РФ).