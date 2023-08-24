Telegram обязали выплатить 50 тыс за отказ локализовать данные пользователей РФ

Фото: 123RF/diy13

Мировой суд в Москве выписал компании Telegram штраф в размере 50 тысяч рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

В мировом судебном участке Москвы № 422 уточнили, что это первый штраф компании за подобное правонарушение. Суд признал Telegram виновным по статье "Невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными".

При этом ранее распространилась информация, что компанию могут обязать выплатить от 6 до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать в России персональные данные российских пользователей. Нарушение выявил Роскомнадзор. Ведомство составило протокол и направило его в суд.

До этого суд выписал штраф Telegram на сумму в 4 миллиона рублей за 32 телеграм-канала с фейками о действиях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.

"Техно": отзывы о сторис в Telegram