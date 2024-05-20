Суд оштрафовал москвича за волосы, покрашенные в цвета флага Украины

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Тверской суд Москвы оштрафовал москвича за покрашенные в цвета украинского флага волосы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на постановление суда.

В документе указано, что мужчина в общественном месте демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос в желтый и синий цвета, которые совпадают с флагом Украины. Тем самым мужчина якобы привлек внимание неограниченного числа людей и СМИ.

Согласно постановлению суда, мужчина совершил публично действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Фигурант дела в суд не явился и в письменном виде объяснил, что не поддерживает ни Украину, ни СВО, и своей прической ничего не хотел сказать. По его словам, он с 2017 года красит волосы в яркие цвета.

Сумма назначенного штрафа в судебном постановлении не прописана. Согласно части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации"), гражданам грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее вице-спикер ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков призвал МВД РФ объяснить, что сочетание желтого и синего цветов в одежде и других вещах не является причиной для задержания. Он считает подобные ситуации абсурдными, поскольку если в России будут такие инциденты, то в стране начнут отстреливать синичек.