В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего цветов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков призвал МВД разъяснить то, что сочетание желтого и синего цветов в одежде или других предметах не является основанием для задержания граждан. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Призываю МВД внести ясность и опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний", – заявил Даванков.

Он выразил мнение, что подобные ситуации являются абсурдными, так как если в РФ будут снова появляться подобные инциденты, то в стране начнут отстреливать синичек.

К тому же, добавил он, множество брендов придется закрыть из-за логотипов с подобными цветами, а партию ЛДПР запретят, так как в ее логотипе тоже присутствуют синий и желтый цвет.

Ранее в ряде телеграм-каналов сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) директор школы пожаловалась в обратилась к сотрудникам полиции, чтобы те побеседовали с матерью ее ученицы. Девочка пришла в школу с желто-синими косичками.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк усмотрел в рекламе французского дома моды Louis Vuitton якобы российскую символику.

В рекламе был показан сине-бело-красный триколор с латинской буквой V, нарисованной на нем. Он заявил, что Louis Vuitton ориентируется на российских "нуворишей".

Louis Vuitton ответил и посоветовал Подоляку учить географию. Дом моды написал сообщение на украинском языке.

