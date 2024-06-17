Минздрав зарегистрировал российский препарат для терапии идиопатического перикардита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российский Минздрав зарегистрировал первый в классе медикамент для таргетной терапии идиопатического рецидивирующего перикардита – МНН "Гофликицепт". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, препарат разработан с нуля и будет производиться на территории РФ. В ведомстве уточнили, что идиопатический рецидивирующий перикардит – это аутовоспалительное заболевание, которое считается орфанным в России. Эффективность МНН "Гофликицепт" у пациентов с таким недугом подтвердили в исследовании, проведенном при участии ФГБУ НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава РФ.

Ранее ученые из Москвы, Ставрополя и Обнинска создали раствор, который позволяет заживлять раны без предварительной обработки в 5–6 раз быстрее, чем действующие аналоги ранозаживляющих средств. Во время испытаний как на животных, так и на людях, препарат продемонстрировал быстрое заживление, обезболивание и остановку кровотечения.