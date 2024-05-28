ВОИР: в России изобретены растворы с уникальными свойствами по заживлению ран

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Российские ученые из Москвы, Ставрополя и Обнинска создали раствор, который позволяет заживлять раны без предварительной обработки в 5–6 раз быстрее, чем действующие аналоги ранозаживляющих средств. Об этом RT сообщили в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

По информации пресс-службы, раствор разработан на основе концентрата действующего вещества – четвертичного аммония. Во время испытаний как на животных, так и на людях, препарат продемонстрировал быстрое заживление, обезболивание и остановку кровотечения. Причем, как сказано в сообщении, лекарство может заживлять не только рваные и стреляные раны, но и ожоги с мозолями.

Таким образом, раствор успешно прошел все испытания и показал высокую эффективность. Теперь образцы передали на испытания в ВМА имени Кирова, институты Вишневского и Бурденко.

"Главной особенностью данных растворов является то, что после обработки ими раны она должна дышать, ее категорически нельзя закрывать любым материалом, ограничивающим доступ воздуха, – заключили в ВОИР.

Ранее стало известно, что препарат для лечения болезни Бехтерева появится в гражданском обороте примерно через три месяца. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, уникальное лекарство зарегистрировали в апреле. Аналогов препарата в мире нет.

Препарат создали ученые РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, ИБХ имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с российской фармацевтической компанией BIOCAD. Болезнь Бехтерева является хроническим заболеванием, в процессе которого антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. В результате боль в области позвоночника может привести к ограничениям в подвижности.

