Мурашко: препарат от болезни Бехтерева могут выпустить через 3 месяца

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Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в гражданском обороте примерно через три месяца, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Он напомнил, что уникальное лекарство зарегистрировали в апреле. Аналогов препарата в мире нет. Он позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма.

Препарат создали ученые РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, ИБХ имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с российской фармацевтической компанией BIOCAD.

Болезнь Бехтерева является хроническим заболеванием, в процессе которого антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. В результате боль в области позвоночника может привести к ограничениям в подвижности.