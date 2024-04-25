Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат против болезни Бехтерева

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Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, который продемонстрировал высокий уровень эффективности и безопасности. Об этом заявили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что после регистрации лекарства компания-производитель начала его выпуск. Препарат создали ученые РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, ИБХ имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с российской фармацевтической компанией BIOCAD, добавили в министерстве.

Болезнь Бехтерева относится к хроническим заболеваниям, в процессе которого антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. В результате боль в области позвоночника может привести к ограничениям в подвижности.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал по требованиям ЕАЭС уникальный антибактериальный препарат широкого спектра действия российского производства для лечения осложненных инфекций. По информации министерства, "Фтортиазинон" разработан и выпущен в массовое производство в форме таблеток.

