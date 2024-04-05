Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения осложненных инфекций

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Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало по требованиям ЕАЭС уникальный антибактериальный препарат широкого спектра действия российского производства для лечения осложненных инфекций. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По информации министерства, "Фтортиазинон" разработан и выпущен в массовое производство в форме таблеток НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. При этом во время тестирования препарата подтвердился его благоприятный профиль безопасности, а также высокая эффективность применения.

Как уточнили в пресс-службе, лекарство поможет лечить бактериальные заболевания, которые были спровоцированы антибиотикорезистентными микроорганизмами. В ведомстве подчеркнули, что у "Фтортиазинона" нет аналогов в мире, поэтому препарат является инновационным.

Ранее стало известно, что в России завершаются клинические исследования первого в мире препарата против болезни Бехтерева. По словам Михаила Мишустина, ученые со всего света бились над тем, чтобы найти способ остановить развитие этой неизлечимой ранее болезни. В феврале российская биотехнологическая компания "Биокад" подала в Минздрав РФ документы для регистрации препарата против болезни Бехтерева.

