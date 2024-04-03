В РФ завершаются исследования первого в мире препарата против болезни Бехтерева

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В России завершаются клинические исследования первого в мире препарата против болезни Бехтерева, сообщил Михаил Мишустин.

По его словам, ученые со всего света бились над тем, чтобы найти способ остановить развитие этой неизлечимой ранее болезни. Российским же новаторам удалось создать препарат, который может помочь десяткам тысяч людей, подчеркнул премьер.

"Гордимся такими успехами", – заявил глава правительства.

В феврале российская биотехнологическая компания "Биокад" подала в Минздрав РФ документы для регистрации препарата против болезни Бехтерева. Его разработали совместно с группой ученых РНИМУ имени Пирогова. Механизм действия не имеет аналогов в мире. Действие препарата точечно направлено на причину заболевания, а не на устранение последствий.

Кроме того, в феврале Минздрав зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от ковида "Спутник V" с обновленным составом. Как рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, это решение позволило перейти к испытанию препарата на подростках, поскольку для этой группы населения не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого ранее также обновили.