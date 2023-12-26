Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Российские регионы начали закупку обновленной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, новый антигенный состав вакцины уже сегодня начал выпускаться.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что первые партии обновленного препарата от COVID-19 "Спутник Лайт" были введены в гражданский оборот.



11 декабря министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат против коронавируса "Спутник Лайт" с обновленным составом. Вакцина прошла клинические испытания и показала высокую безопасность, а также низкую частоту появления значимых побочных эффектов.

Клинические испытания обновленной вакцины "Спутник Лайт" завершились в столице