26 декабря, 12:02Общество
Регионы начали закупку обновленной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Российские регионы начали закупку обновленной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, новый антигенный состав вакцины уже сегодня начал выпускаться.
Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что первые партии обновленного препарата от COVID-19 "Спутник Лайт" были введены в гражданский оборот.
11 декабря министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат против коронавируса "Спутник Лайт" с обновленным составом. Вакцина прошла клинические испытания и показала высокую безопасность, а также низкую частоту появления значимых побочных эффектов.
Клинические испытания обновленной вакцины "Спутник Лайт" завершились в столице
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