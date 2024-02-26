Вирусологи рассказали про осложнения после западных вакцин от коронавируса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вакцинация от коронавируса зарубежными препаратами – Pfizer, Moderna и AstraZeneca – может привести к риску неврологических, кровеносных и сердечно-сосудистых осложнений. Об этом РБК сообщили вирусологи, отреагировав на исследование "Глобальной сети данных о вакцинах" в журнале Vaccine.

По данным исследования, вышеперечисленные препараты увеличивали риски воспаления сердца, образования тромбов в мозге и приводили к возникновению синдрома Гийена-Барре (неврологического расстройства). По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, подобная реакция организма связана с тем, что он воспринимает вакцины на базе мРНК как инородную информацию, то есть как вирусную, с которой необходимо бороться.

При этом, по словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, осложнений от российского препарата "Спутник V" не наблюдалось, так как вакцина создана на базе аденовируса человека.

По информации издания, о возможных рисках осложнений после прививания зарубежными вакцинами было сказано еще в 2021 году. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявляло, что в Европе зафиксировали на тот момент уже 30 случаев тромбоэмболии среди 5 миллионов вакцинированных AstraZeneca. Из-за этого Норвегия, Дания, Эстония, Исландия и Болгария отказались от этой вакцины. Однако представители AstraZeneca утверждали, что подтверждений того, что от вакцины возникают осложнения, не было.

Ранее замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев рассказал, что большинство зарубежных производителей медицинских изделий и продукции продолжают поставлять в РФ свои товары, несмотря на то что иногда наблюдаются логистические трудности.

Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, у ведомства получилось обеспечить полное импортозамещение производства российских тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний.



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